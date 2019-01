Llega el 'Día D' para Patrick Mahomes y los Chiefs, al medirse ante los Colts en Playoffs

No digamos llegar a un Super Bowl, que no juegan desde 1970, en la cuarta edición, cuando vencieron a los Minnesota Vikings para el único título nacional de esta era y segundo en la historia de la franquicia.

El reto en realidad no será nada sencillo, pues si bien la marca de los Indianapolis Colts (10-6) no parece ser particularmente de temor para un equipo de postemporada, no hay que olvidar que empezaron la temporada con 1-5 y desde ahí han ganado 10 de los últimos 11 partidos, incluido el triunfo sobre los Houston Texans del fin de semana pasado en la ronda de comodines.