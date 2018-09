Le'Veon Bell no ha firmado contrato y puede perderse la Semana 1 de la NFL

El agente de Bell, Adisa Bakari, dejó ver en una entrevista para NFL Radio que el jugador no planea reportarse pronto con su equipo, toda vez que busca mejores condiciones de salario.

"No voy a discutir públicamente nuestro plan", expresó Bakari. "(Pero) ¿Cuál sería la meta -si eres Kevin Colbert (gerente general) o Mike Tomlin (head coach)- si tienes posiblemente a un jugador fuera de serie por una temporada más. ¿Cuál sería el plan? ¿Qué harías con ese jugador hipotético?"

Bell tiene hasta el sábado a las 4:00 PM ET para firmar y ser elegible para jugar ante los Cleveland Browns en el arranque de la temporada regular de la NFL .

El corredor perdería 855 mil dólares por cada partido que no juegue, pero no puede ser multado al no estar aún contratado.