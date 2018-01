Le'Veon Bell amenaza con no jugar en 2018 si recibe otra etiqueta franquicia de Pittsburgh

Con apenas 25 años de edad y tras su primera temporada como selección al primer equipo All-Pro, el corredor Le'Veon Bell, de los Pittsburgh Steelers, ha puesto en duda su futuro en el fútbol americano y afirmó estar listo para no jugar una temporada o incluso retirarse si la franquicia lo etiqueta jugador franquicia por segundo año consecutivo.



Bell jugó con la etiqueta franquicia por 12.1 millones de dólares en el 2017 y la cifra está proyectada a aumentar a cerca de 14.5 millones la próxima temporada. Los equipos pueden designar a un jugador entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, después de esas fechas tendrían hasta el 16 de julio a las 4:00 p.m. ET para concretar un contrato multianual.



En julio pasado, Bell rechazó un contrato multianual que de acuerdo a reportes alcanzaba hasta 30 millones en los primeros dos años porque sentía que el equipo no valoraba sus habilidades.



Cuando se le preguntó qué deberían hacer los Steelers esta temporada baja, Bell simplemente señaló: "Valorarme".

"Simplemente que tengan los números exactamente donde los queremos. No me voy a conformar con nada. Sé lo que hago y lo que aporto. No voy a salir para recibir el balón 400 veces si no recibo lo que siento que valgo", señaló Bell.



Bell tuvo 321 acarreos para 1,291 yardas y atrapó 85 pases para 655 yardas con 11 touchdowns totales en el 2017. El promedio de Bell en su carrera de 129 yardas desde la línea de golpeo es uno de los mejores de la historia para un jugador de la NFL en sus primeros cinco años como profesional.

Además, Bell dijo que "probablemente me retiraría" si no juega en el 2018.

"Eventualmente se reducirá a si juego con la etiqueta o no. "Si me etiquetan de nuevo, diré, 'Está bien, ¿quiero jugar con la etiqueta o no quiero jugar con la etiqueta?'. A eso se reduce. Si fuera agente libre y me dejan ir, siendo agente libre, entonces sí, voy a explorar la agencia libre, probar el mercado", concluyó el corredor.