¡Le gustaba Charlie Brown y se apellidaba Montani! 10 cosas que no sabías de Joe Montana

1.- ¿OTRO APELLIDO? Joseph Clifford Montana Jr. nació en New Eagle, Pensilvania, el 11 de junio de 1956. Su apellido real es Montani debido a que sus abuelos son de Sicilia, Italia; sin embargo, los padres de Joe decidieron ‘americanizarlo’ y dejarlo en Montana.

2.- CACHIRUL. Su padre empezó a forjarle el amor al deporte desde muy pequeño; sin embargo, no podía participar del ‘tochito’ porque la edad mínima era de nueve años y apenas tenía ocho. Por tal motivo, su padre falsificó documentos para hacerlo parecer un año más grande y que fuera aceptado.



3.- AGALLAS. Pese a no ser alto, fuerte ni rápido, desde la época de colegial mostró dotes de liderazgo. Jugó el Cotton Bowl el 1º de enero de 1979 frente a Houston, ciudad que sufría una de sus peores oleadas de frío, pero Montana no se fue a refugiar a la banca a taparse mientras no jugaba, sino que recibía inyecciones y tomaba caldo de pollo para calentar su cuerpo. De perder 12-34, ganó 35-34.