Datos duros: la ventaja de descansar en los Playoffs de la NFL

Los Kansas City Chiefs, New England Patriots, Los Angeles Rams y New Orleans Saints tienen algo en común: todos descansaron en la primera semana de los Playoffs.

El llegar con pilas recargadas a la Ronda Divisional es una ventaja inobjetable. No solamente es descansar, también implica no viajar y jugar en casa .

En 2016 se enfrentaron los Patrios (1) vs. Falcons (2), en 2015 Broncos (1) vs. Panthers (1), en 2014 Patriots (1) vs. Seahawks (1) y en 2013 Broncos (1) vs. Seahawks (1).