La Semana 11 de la NFL vibrará con los mejores partidos de la temporada

Packers (4-4-1) vs. Seahawks (4-5) (TNF)

Cowboys (4-5) vs. Falcons (4-5)

Eagles (4-5) vs. Saints (8-1)

Al inicio de la temporada eran considerados los favoritos para representar a la Conferencia Nacional y a diferencia de Philadelphia, New Orleans sí ha cumplido con el pronóstico.

Vikings (5-3-1) vs. Bears (6-3) (SNF)

Chiefs (9-1) vs. Rams (9-1) (MNF)

El partido más esperado del año ya no se jugará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México , pero sigue generando mucha expectativa.

Patrick Mahomes vs. Jared Goff, Kareem Hunt vs. Todd Gurley III y Tyreek Hill vs. Brandin Cooks. ¡Qué manera de cerrar la Semana 11!