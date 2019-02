La espera terminó: Patriots y Rams definirán al nuevo campeón en la NFL

Después de una larga semana de expectativa, atención a medios y un sinnúmero de declaraciones, por fin llegó el día del juego más Importante del año, el Super Bowl LIII . Este domingo 3 de febrero de 2019 los New England Patriots y los Rams de Los Angeles juegan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para definir al nuevo campeón de la NFL.

Fueron días que se pasaron lento, de tratar con la prensa en conferencias, entrevistas, preguntas donde se asomó el gran respeto que sienten ambos equipos por el rival . No hubo provocaciones ni mucho menos burlas o hacer menos al contrario. Tanto Pats como Rams dieron una muestra de profesionalismo y no cesaron en enviar elogios para sus contrincantes del domingo.

La dinastía de los New England Patriots dejó claro a lo largo de la semana que a pesar de que han jugado varios Super Bowls en la última década, la experiencia no será factor si no la ejecución. Dijeron que su concentración está a tope y que están preparados para llevar a cabo el plan y conseguir otro campeonato. La franquicia busca su sexto título de la NFL para convertirse en la máxima ganadora de Super Bowls junto a la de Pittsburgh Steelers (6).