Kareem Hunt superó la fase de 'waivers' y se convirtió en agente libre

"No creo que nadie gane necesariamente en esta situación", dijo Reid, según Brooke Pryor del Kansas City Star . "Espero y me gustaría que Kareem reciba ayuda, obviamente con todos los involucrados. Es un trato difícil. No es una situación en la que todos ganen, incluida la joven.

"Los Chiefs tienen razón. No les dije todo y no los culpo por nada", dijo Hunt. "Mis acciones causaron esto. Realmente desearía poder simplemente disculparme con ellos y hacerles saber que no hay sentimientos difíciles entre los Chiefs y yo. Me encanta el programa del equipo. Amo a la gente allí. Sólo quiero aprovechar este momento para mejorar mi situación y no dejar que algo como esto vuelva a suceder", declaró Hunt.