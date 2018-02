Kansas City cortó a Darrelle Revis apenas dos meses después de firmarlo

La era de Darrelle Revis en Kansas City ha terminado.

Los Chiefs cortaron al ex esquinero de los New York Jets el jueves, según el cable de transacciones de la liga, solo dos meses después de firmarlo para un contrato de dos años con incentivos.

Firmado fuera de los reflectores a finales de noviembre, Revis jugó en apenas seis juegos con Kansas City, incluso durante la derrota en el juego de comodín de los playoffs contra Tennessee.





El cornerback registró dos pases defendidos y 10 tacleadas en la temporada regular, pero será recordado en el oeste de Missouri por su papel en esa devastadora derrota en los playoffs.

Revis estuvo involucrado en dos de las jugadas críticas de la segunda mitad. En primer lugar, el jugador de 32 años fue quien tocó el pase de Marcus Mariota sobre la línea de anotación que eventualmente atrapó el propio quarterback de los Titans para un touchdown.



El increíble pase de anotación de Mariota... ¡A Mariota! NFL 0 Compartir

Pero la imagen duradera de Revis en KC será su esfuerzo deslucido en la conversión de tercera oportunidad que selló el juego en favor de Tennessee, un avance de 22 yardas de Derrick Henry.

Revis se volvió prescindible tras el intercambio reciente de Kansas City enviando a Alex Smith a los Washington Redskins, donde los Chiefs recibieron al emergente esquinero Kendall Fuller. El joven probablemente comenzará como titular en 2018 opuesto al esquinero All-Pro Marcus Peters.



Lo que el futuro le depara a Revis depende de él. El gran mercenario parecía planear retirarse con los bolsillos llenos y sin interrupción esta temporada hasta que Kansas City lo llamó a fines de noviembre.

Pero ahora que los Jets o los Jefes no le deben nada, Revis no recibirá los $ 10 millones que se le deben al inicio del año de la Liga 2018, ¿podrá algún equipo contendiente darle la última oportunidad de un contrato bien pagado al cuatro veces All-Pro ex llamado Revis Island?