Jugador de Philadelphia Eagles arremetió con todo contra los Patriots

Lane Johnson considera que New England tiene una organización basada en el miedo donde hay gente miserable que no disfruta jugando Super Bowls.

El campeón del Super Bowl, Lane Johnson, tacle ofensivo de los Philadelphia Eagles demostró una vez más que no le encanta la actitud de los integrantes de los New England Patriots.

Durante una aparición en el podcast Pardon My Take de Barstool Sports, Johnson manifestó su sentir sobre la organización de Nueva Inglaterra y que considera que a nadie le gusta jugar para los Patriotas pese su continuo éxito en la liga.

“Simplemente creo que The Patriot Way es una organización basada en el miedo. ¿Qué si ellos ganan? Claro que sí, obviamente ganan. Ganaron durante mucho tiempo. Ahora, ¿pienso que la gente disfruta y puede decir: 'Me divertí mucho jugando ahí'? No, no lo creo. Esa es solo la verdad honesta de Dios”.





Por si fuera poco, el liniero ofensivo de las Águilas de Filadelfia mandó decir a los jugadores de los Pats que tengan un poco de humildad y sean más humanos al vivir una semana como la de un Super Bowl.

“Cuando van a las entrevistas actúan como malditos robots. ¡Oiga, dejemos de actuar como idiotas! Podemos ser cordiales por un momento. Solo puedes hacer este trabajo una vez, así que vamos a divertirnos mientras lo hacemos. No sea imprudente. Bueno, preferiría divertirme y ganar un Super Bowl antes que ser miserable y ganar cinco Super Bowls. Pero bueno, así son las cosas", remató.



Lane Johnson, una pieza muy importante en la ofensiva de los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl LII. AP-NFL



Esta no es la primera vez que Johnson se ha referido a jugadores de los Patriots, pues llamó a Tom Brady un "chico bonito" antes de ganarle el Super Bowl LII con los Eagles el pasado 4 de febrero, de modo que sus palabras en este programa mantienen el mismo sentido.

Vale la pena recordar que Chris Long y LeGarrette Blount fueron compañeros de equipo de Johnson esta temporada en Filadelfia, luego de pasar un tiempo en Nueva Inglaterra con los Patriots. ¿Acaso ellos le compartieron historias sobre cómo era su vida en Foxborough?



Lo cierto es que tanto Long como Blount hablaron toda la semana previa al enfrentamiento con sus ex compañeros, puras buenas cosas sobre su relación con el equipo de los Pats, por lo que parece poco probable que tengan algo negativo que decir sobre la organización.