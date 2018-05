Jugador de 49ers tundió con todo a los Patriots: "No se divierten"

El liniero defensivo Cassius Marsh se sinceró, no se guardó nada y criticó severamente a los New England Patriots.

El nuevo jugador de los San Francisco 49ers se unió a la lista de exjugadores de los Patriots que han juzgado el entorno que se en la franquicia más ganadora de la última década.

"No se divierten allí. No tiene nada de divertido. No hay nada de felicidades. No disfruté mi tiempo allí. Por primera vez en mi vida pensé en no volver a jugar porque lo odiaba mucho", comentó en The San Francisco Chronicle.



Su descontento se debió en gran parte a que nunca fue utilizado en su posición, lo que lo llevó a confrontar a Belichick.

“ Me pidieron que hiciera un montón de cosas que nunca había hecho: cubrir a los corredores y receptores y casi nunca presioné al mariscal de campo, que es lo que hice al jugar la línea defensiva. No voy a entrar en detalles, pero eran tonterías lo que estaban haciendo. Y así, básicamente, sin pedir que me cortaran, me cortaron”, explicó Marsh.

Al quedar libre, los San Francisco 49ers se hicieron de sus servicios y principios de este año firmó una extensión de contrato por dos años y 7.7 millones de dólares.