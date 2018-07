Josh Gordon sigue recuperándose y se ausentará del 'Training Camp'

Y es que el receptor Josh Gordon se ausentará de los entrenamientos para c ontinuar con su rehabilitación y así poder estar listo para el inicio de la temporada regular.

The “Flash” busca dejar en el olvido todos los problemas extracancha (violación de política de sustancias prohibidas de la Liga , entre otros dilemas) y aunque no entró en detalle, solamente afirmó que el tratamiento está coordinado con la NFL, la NFLPA y la institución de los Browns.

"A mi familia de la NFL y los Cleveland Browns, y la NFL, les hago saber que no solo estoy mejorando físicamente sino también mentalmente. Notarán que no estaré en Cleveland para el inicio del campamento de entrenamiento. Tengan la seguridad de que esto también forma parte de mi plan general de salud y tratamiento".

"Aprecio la increíble ayuda que recibí de compañeros de equipo, amigos, fanáticos y de la organización de los Browns. Tengo toda la intención de estar listo y disponible para unirme a mis compañeros. Continuando con el seguimiento del plan establecido por nuestro director médico y su equipo, y tomando este tiempo antes de que comience la temporada, creemos que me ayudará a mantener el progreso que he logrado no solo hoy sino durante muchos años. Gracias a todos por su paciencia ¡Amor y apoyo! ¡Vamos Browns!”, publicó en Twitter.