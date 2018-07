Jon Gruden: "Si fracaso, no tomaré el dinero de los Raiders"

Para lograr convencerlo, le ofrecieron un contrato histórico y sin precedentes por 10 años y 100 millones de dólares , pero el mismo Gruden confesó que en caso de fracasar no cobraría .

"Si no puedo hacerlo, no voy a tomar su dinero", comentó el siempre polémico HC en USA TODAY Sports, aunque no definió a que se refería con “no poder hacerlo”.