Jon Gruden niega que Raiders se deja ganar para tener la primera selección del draft

"Diré esto, no estamos hundiendo nada", dijo Gruden el martes a través de The Associated Press.

"Escucho el odio por ahí, algunos de los rumores de que estamos acumulando derrotas para conseguir la primera selección global o uno de los picks más altos. No nos estamos levantando a las 4:00 de la mañana para dejarnos ganar. No hay nadie que lo esté haciendo. No sé quién lo escribió o quién lo dijo o quién piensa eso, pero ese no es el caso aquí. Seguiremos trabajando duro, continuaremos formando nuestro equipo y eso fue parte del mensaje", remató un molesto Gruden.