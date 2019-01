Jason McCourty nunca imaginó jugar el Super Bowl junto a su hermano gemelo: "Es increíble"

El Super Bowl es el sueño de cualquier niño al que le gusta el fútbol americano, pero vivirlo en el mismo equipo que tu hermano, es un honor que no cualquier profesional puede tener. Es el caso de Jason McCourty, esquinero de los New England Patriots que llegó esta temporada al equipo, pero no se imaginó lo que está por suceder: disputar el Súper Tazón junto a su gemelo, Devin.