Jamaal Charles: “Denver podría liberarme; quiero seguir jugando”

El ex RB de Chiefs lamentó no ser tomado en cuenta contra Redskins por ello sugiere que los Broncos lo corten para que algún interesado lo contrate.

Jamaal Charles no quiere volver a ver el partido del domingo desde la banda, especialmente frente a su antiguo equipo, los Kansas City Chiefs.

El dos veces corredor All-Pro estuvo inactivo cuando Denver perdió contra los Redskins en la Semana 16, ya que el equipo quería darle algunas jugadas al novato De'Angelo Henderson.

Si los Broncos planean hacer lo mismo este fin de semana, el veterano quiere que el equipo lo libere ahora con la esperanza de obtener un lugar con un equipo contendiente en los playoffs.

"No estoy jugando. Demasiado. No hay razón para que me quede sentada y mire a la gente jugar", dijo el martes Charles al Denver Post. "Al final del día, tengo que ver cuál es el futuro para mí. Ese es el siguiente paso. Si es en otro lugar o si alguien quiere tomarme, ese es el futuro".

Después de nueve temporadas en Kansas City, el corredor de 30 años firmó un contrato de un año con los Broncos en mayo para compartir el backfield con CJ Anderson, Devontae Booker y Henderson. Esta temporada, Charles solo tiene 69 acarreos para 296 yardas y un touchdown.

"Pensé que íbamos a tener la oportunidad de compartir el balón. Nunca tuve la oportunidad de estar en los primeros 15, y eso apesta", dijo Charles. "Como los otros corredores, como yo miro a mi alrededor y veo a los Patriots compartir el balón entre los corredores y New Orleans. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Nunca tuve esa oportunidad".



Charles se desgarró su ligamento cruzado interior derecho en 2015 y tuvo una temporada lenta en 2016, que finalmente lo llevó a salir de Kansas City.

Tiene 7,556 yardas y 44 touchdowns en su carrera, además de 308 atrapadas para 2,586 yardas y 20 anotaciones. Ahora, solo quiere la oportunidad de demostrar que todavía puede jugar.

"Quiero jugar. Siento que nunca tuve la oportunidad de mostrarle a la gente que puedo llevar la carga, así que todavía quiero (mostrar) que puedo llevar un equipo", dijo. "Quiero una oportunidad. Eso es todo lo que quiero".