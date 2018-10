Houston se llevó el duelo texano sobre Dallas ganando en tiempo extra

Aunque no pudo quedarse con dos pases en su dirección en las diagonales, Hopkins tuvo otra noche estelar atrapando 9 balones para 151 yardas, con una recepción de 49 yardas que preparó el escenario para el gol de campo del triunfo de Ka’imi Fairbairn, con cuatro en el juego.

El segundo cuarto mostró más de un juego plagado de errores. A Dak Prescott le interceptaron el primero de dos balones robados por culpa de sus receptores que no atrapan nada, y elevan el ovoide para facilitar los turnovers de los profundos. El cambio de balón no produjo puntos gracias a que el front seven de los Cowboys se fajó y paró a Watson en cuatro ocasiones con primero y gol, jugándosela en cuarta y una yarda para anotar, y yéndose con las manos vacías.