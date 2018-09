Gronkowski evita caer en el juego de ‘trash-talk’ de Ramsey: "Me enfoco en el partido"

En un artículo publicado el mes pasado , Ramsey le pegó al TE Rob Gronkowski de los New England Patriots: “No creo que Gronk sea tan bueno. Déjame decirte algo: no creo que Gronk sea tan bueno como la gente cree que es” , aseguró el polémico cornerback de los Jaguars.

“Si así es como él siente, es como lo siente”, dijo Gronkowski a la prensa. “Es un gran juego este domingo. Estoy seguro de que voy a tener oportunidades de ir contra él . Estoy seguro de que él va a tener oportunidades de ir contra mí. Simplemente me estoy preparando como siempre me preparo. Tengo que hacer mi trabajo en el campo y solo preocuparme por eso”, añadió el #87.

Cuando se le preguntó en NFL Total Access por qué prefiere mantenerse al margen de esta guerra de palabras, Gronkowski dijo: “El juego no se gana durante la semana” .

“Solo habló basura toda la semana (Ramsey), quiero decir, realmente no me enfoco en eso. Realmente no es el enfoque de este equipo", agregó el tight end.