Google lo sabe todo y dice que el dueño de los Patriots es... ¿Nick Foles?

Durante este sábado al hacer una búsqueda en la herramienta Google por el dueño de los New England Patriots, el resultado es Nick Foles, quarterback de los Philadelphia Eagles.

Perdieron su quinto partido por el título, la posibilidad de ser el equipo más ganador de la NFL en la era de los Super Bowls y les arrebataron el campeonato que ganaron hace un año. ¿Cómo le echamos más limón a la herida?

Los New England Patriots no pudieron ante una poderosa y creativa ofensiva de los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LII, pero si las burlas de los millones de aficionados antipatriotas no eran suficientes, Google se sumó al trolleo.

Al hacer una búsqueda en el popular buscador con las palabras "Patriots owner", aparece en primer plano un widget de Nick Foles, el quarterback de los Eagles y MVP del pasado Super Bowl, con la leyenda "New England Patriots/Propietario".



El dueño de los Patriots desde 1994 es Robert Kraft, bajo cuya gestión New England ha llegado a nueve Super Bowls y ganado cinco, los únicos títulos de la franquicia.