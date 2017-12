Figura de Steelers arremete contra James Harrison: "Él quería irse de aquí"

Maurkice Pouncey asegura que los Steelers no cortaron al linebacker, sino que el jugador pidió su salida y debería de reconocerlo.

La marcha de James Harrison de los Pittsburgh Steelers sigue dejando ecos y esta ocasión habló fuerte uno de los miembros importantes del equipo.

El centro Maurkice Pouncey atendió a los medios tras el anuncio de la firma de contrato del veterano linebacker con New England, situación que considera terminó por destruir su legado con los Steelers al unirse a los Pats.

“Él quería (irse). Todos dicen que fue el equipo, pero James Harrison quería irse de aquí. Me da risa leer las historias. Si hay algo que quieres hacer, lo haces, no sales a decir que fuiste cortado. Eso no fue lo que pasó y él tiene que salir a reconocerlo”.



Luego de cuestionarlo sobre qué decisión lo sorprendió más, si la salida de Harrison o que acabará aterrizando en Nueva Inglaterra, Pouncey continuó tundiendo contra su ex compañero por no admitir públicamente que él quería marcharse de la organización.





“Es lo que yo sé. Este equipo es realmente maduro, cosas pequeñas como esas no significan nada. Pero, si no quieres estar aquí, sal a decirlo. No hagas creer que el equipo te separó o la organización te obligó. Eres James Harrison. Seamos serios. Por favor”.



“Créeme, cuando yo quiera irme se lo dejaría saber al equipo. ‘Quiero irme. Quiero jugar en otro lado, empezar de nuevo en un lugar distinto’. Ese soy yo. Es lo que yo haría. No saldría a decir: ‘el equipo me traicionó’, diría quiero ser cortado, así de fácil. Esa es la verdad”, concluyó el centro de los Acereros.