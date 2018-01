Fans de Vikings usan Uber para 'boicotear' a Eagles

La afición de Vikings no quedó nada contenta tras haberse quedado en la orilla del Super Bowl LII y ya traman un plan para desquitarse con los seguidores de Eagles.

Un triunfo separaba a Minnesota de convertirse en el primer equipo en jugar un Súper Tazón en casa; sin embargo, fueron humillados 38-7 por Philadelphia en la Final de Conferencia Nacional.



Por ende, algunos seguidores de “The Purple and Gold” se inscribieron como choferes de Uber con la única intención de llevar a los fanáticos de Eagles al lugar equivocado y no al U.S. Bank Stadium.



A través de las redes sociales ya se ha empezado a difundir la “cadena de venganza”.



So who wants to become an Uber drive with me JUST for the Super Bowl so we can drop Eagles fans off at entirely wrong places?

— Kendra Susan (@Kendra_Susan) 23 de enero de 2018