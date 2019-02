Falcons cortan al pateador veterano Matt Bryant

La decisión de no renovar la opción del equipo para Bryant, de 43 años, se da pese a otra sólida campaña en 2018, cuando conectó 20 de 21 goles de campo y 33 de 35 puntos extras.

"No me estoy retirando y me siento bien, y planeo sentirme incluso mejor con algunos cambios para mi programa entre temporadas", declaró a través de Twitter.