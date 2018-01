Estos son los horarios de los juegos de la Ronda Divisional en los Playoffs de la NFL

Luego de que este domingo concluyeron los encuentros de comodines, ya se conocen los partidos de la Ronda Divisional de los Playoffs. Se definieron los rivales de los sembrados 1 y 2 tanto de la AFC como de la NFC, así como los cruces de las probables finales de conferencia.

En la Americana, los Tennessee Titans dieron la sorpresa al superar 22-21 a los Kansas City Chiefs y los Jacksonville Jaguars dieron cuenta 10-3 de los Buffalo Bills gracias a su notable defensiva.

Por su parte en la Nacional, los Atlanta Falcons sacaron su experiencia para derrotar 26-13 a Los Angeles Rams y los New Orleans Saints le ganaron 31-26 a los Carolina Panthers por tercera vez en la campaña.

De esa forma quedaron definidos los choques de la Ronda Divisional de los Playoffs donde en la AFC los Titans (5°) enfrentarán de visita a los Patriots (1°) y Jaguars (3°) harán lo propio contra Steelers (2°).

Mientras que en la NFC los Falcons (6°) jugará en casa de los Eagles (1°) así como los Saints (4°) deberán meterse al US Bank Stadium de Minneapolis contra los Vikings (2°).



The Associated Press



Juegos de la Ronda Divisional de los Playoffs 2018 :

Sábado 13 de enero de 2018

Atlanta Falcons vs. Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field – 4:45 pm ET

Tennessee Titans vs. New England Patriots en el Gillette Stadium – 8:15 pm ET

Domingo 14 de enero de 2018

Jacksonville Jaguars vs. Pittsburgh Steelers en el Heinz Field – 1:05 pm ET

New Orleans Saints vs. Minnesota Vikings en el US Bank Stadium – 4:40 pm ET