"¡Estás despedido!": Repaso a la polémica entre Donald Trump y la NFL

“No voy a levantarme para mostrar orgullo a la bandera de un país que oprime a la gente de color. No estoy buscando aprobación. Tengo que levantarme por la gente que está siendo oprimida. Es más grande que el futbol americano, si me lo quitan o mis patrocinios, no me importa, sé que protesté por lo que es correcto”, sentenció Kaepernick tras su "rebelde" comportamiento.