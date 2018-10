Eli Manning: “Difícil imaginarme no jugando para los Giants”

Los New York Giants están vendiendo sus partes después de darse cuenta de que su antiguo auto brillante ya no es manejable.

El quarterback de los Big Blue posee una cláusula de no intercambio en su contrato a la que no parece estar cerca de renunciar.

"No he pensado en un escenario de ser intercambiado", dijo Manning a Mike Francesa en WFAN el martes según NJ.com. "Esta organización es el único equipo para el que he jugado y lo único que sé. Me encantan los New York Giants. Es difícil imaginar estar con otra organización".