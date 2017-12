“El castigo de un juego para Gronkowski es un chiste”, afirma el agredido

El cornerback de los Buffalo Bills, Tre'Davious White, está fuera del protocolo de conmoción cerebral, pero no está contento con el castigo por el golpe que lo puso allí en primer lugar.

White no estuvo de acuerdo con la decisión de la liga de suspender al ala cerrada de los Patriotas, Rob Gronkowski, por un solo juego.

“Es una broma. No sé qué decir sobre eso", dijo White el jueves. "Estoy acostado ahí, me impactó, me dio por la espalda. Podría haberme roto el cuello. Tengo un hijo que criar. La gente no piensa en eso cuando reacciona, pero eso está aquí o allá. Es lo que es", añadió el agredido



Gerry Images



En el juego del domingo, Gronk golpeó a White con un codo en la parte posterior del cuello mientras que el esquinero estaba en el piso y fuera del campo después de una intercepción.

Al ala cerrada le marcaron una rudeza innecesaria en la jugada y se disculpó con los medios después del juego. White dijo el jueves que Gronk no se había comunicado personalmente para disculparse.

"Me alegro de haber tenido mi boquilla", dijo White, por ESPN.com. Probablemente podría haberme mordido la lengua. Me mordí el labio bastante mal. Tuve un terrible dolor de cabeza. Es lo que es. Hizo lo que quería hacer".





White agregó: "El tipo hizo lo que quería hacer. Es lo que hizo, un golpe sucio, ¿qué significa eso? Jugador sucio. Simple".

La NFL confirmó la suspensión de un juego de Gronkowski tras la apelación del jugador.