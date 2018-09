Earl Thomas pone fin a su 'holdout' y reportará con los Seahwaks

Así lo dio a conocer el tres veces All-Pro mediante una publicación en Instagram en la que aseguró que no piensa defraudar a su equipo .

"Trabajé toda mi vida para esto ... nunca he defraudado a mis compañeros de equipo, a la ciudad y a los fanáticos y no planeo comenzar este fin de semana. Habiendo dicho eso, la falta de respeto es notoria y no será olvidada", escribió.