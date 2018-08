Earl Thomas a los Seahawks: "Extiéndanme o canjéenme a otro equipo"

Earl Thomas no se ha presentado al Training Camp con los Seattle Seahawks y todo indica que no lo hará. Buscando una extensión de contrato que justifique su accionar los últimos años, el profundo lanzó una advertencia : o le ofrecen un nuevo contrato o que lo intercambien a un equipo que si lo quiere.

La batalla entre uno de los fundadores de la “Legion of Boom” y Seattle se ha alargado más de lo presupuestado y aunque Thomas está ansioso por incorporarse lo antes posible, sabe que en una carrera tan corta debe aprovechar cualquier oportunidad para obtener lo que se ha ganado .

"Si estas arriesgando tu cuerpo para entregar todo a una organización, entonces mereces algún tipo de garantía de que la organización se ocupará de ti si te lastimas. Es así de simple. Esto no es nuevo, y esto no es complicado. Es la razón por la que estoy esperando, quiero ser capaz de dar todo, en cada jugada, sin ninguna duda en mi mente", escribió en The Players' Tribune.