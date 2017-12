Dilema en Green Bay: ¿Aaron Rodgers debe jugar o no? decisión clave para los Packers

Un día después de que el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, se sometió a la primera tomografía computarizada para determinar cómo se está curando su clavícula fracturada, aún no hay información sobre su estado.

El entrenador Mike McCarthy lo llamó una decisión médica el lunes y dijo que el equipo está consultando con varios expertos. "No tengo una decisión clara para ti", agregó.

Después de hablar con varias fuentes informadas de esta situación, la autorización de Rodgers es mucho más compleja que simplemente decir: "el hueso se ha recuperado". Hay razones por las cuales las respuestas no han llegado.





Rodgers, elegible para ser activado esta semana después de impresionar seriamente en la práctica durante dos semanas, está presionando mucho para jugar otra vez.

El miércoles marcará un momento clave para Rodgers, ya que el equipo comenzará su práctica de preparación para el juego del domingo contra los Panther , y Green Bay espera tener claridad para entonces. Rodgers está apuntando a la Semana 15 como la fecha de su regreso y está luchando por estar en el campo. No es tan sencillo.

Los Packers y otras voces que están consultando han sido mucho más cautelosos. Aunque todos quieren que Rodgers juegue, su pensamiento es a más largo plazo. Él es la franquicia, será su quarterback en los próximos años, y todavía hay un ascenso empinado hacia los playoffs, aunque una reciente racha de victorias ayudó.



Mientras el médico de los Packers, Pat McKenzie y otros expertos evalúan el examen, la decisión se describió como una decisión de "riesgo/recompensa". El hueso no está completamente curado, y no había posibilidad de que lo estuviera después de dos meses. Esa fue la expectativa.

Por lo general, el 80 por ciento de curación es lo suficientemente saludable como para estar en el campo. Y Rodgers eligió un procedimiento quirúrgico con dos placas y 13 tornillos como una forma agresiva de acelerar la curación y proteger su hombro de lanzar. Fue un éxito.





Y, sin embargo, todavía hay voces fuertes y protectoras que se preguntan si vale la pena ponerlo en el campo para potencialmente herirse de nuevo por una pequeña oportunidad de obtener una gran recompensa. Esas voces pesan con precaución porque ponerlo en riesgo podría no valer la pena.

Los Packers, que son notoriamente conservadores cuando se trata de mantener a sus jugadores fuera de peligro, serán deliberados. Además, si Rodgers no es absuelto esta semana, no significa que no será absuelto la próxima semana o la semana siguiente si el equipo de alguna manera sigue ganando. El hecho de que Brett Hundley continúe impresionando ha llevado a una decisión más difícil porque el equipo aún está vivo.



Cuando se llega a una decisión, la esperanza es que sea un consenso entre Rodgers, los médicos y el equipo. En este punto, sin embargo, es difícil predecir qué camino tomará.