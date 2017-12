Delanie Walker: "Me faltan al respeto en la liga"

A pesar de que los Tennessee Titans están en camino a llegar finalmente a los playoffs, Delanie Walker sigue siendo una de los jugadores menos apreciados de la NFL.

Semana tras semana, el ala cerrada impulsa a la ofensiva de Tennessee, liderando a los Titanes en recepciones (58), targets (82), yardas (676) y jugadas de más de 20 yardas (9).

Entre todos los alas cerradas, Walker ocupa el tercer lugar en la NFL en recepciones, yardas y jugadas de más de 20 yardas, pero no recibe la fanfarria nacional de los jugadores más llamativos en su posición.

"Me faltan al respeto en la liga", dijo Walker después del triunfo del domingo sobre los Colts, a través de Cameron Wolfe de ESPN.com .



"Los comentaristas y los locutores no hablan de mí. Me ponen coberturas dobles y triples, y aun así estoy haciendo las jugadas. Nadie habla de eso. Eso me impulsa. No hablan de mí. Eso me da hambre. Hablan de Gronk, Kelce, pero no de mí. Lo hago todas las semanas. No hablan de Delanie Walker".

No podemos discutir nada de lo que dijo Walker. Ha sido un jugador constante durante sus cinco temporadas en Tennessee. Está en camino para una cuarta temporada consecutiva de más de 800 yardas. Y le proporciona a Marcus Mariota un objeto de seguridad en momentos clave.

Walker bloquea como los mejores, puede vencer la convergencia hombre a hombre de los apoyadores, y encuentra puntos débiles en zonas. Sin embargo, aparece en una octava escala en comparación con Rob Gronkowski y Travis Kelce .



Como referencia, Pro Football Focus clasifica a Walker como su ala cerrada N° 4 esta temporada. Walker y Gronkowski son los únicos TEs que se ubican entre los 10 primeros en recepciones, bloqueos terrestres y por pase en el ranking de PFF.



Walker cree que sabe por qué no recibe la fanfarria, como Gronk y Kelce.

"Obviamente, no hablo lo suficiente de la liga. Probablemente porque juego para los Titans, pero los Titanes van a ser discutidos este año", dijo.

Los Titans (8-4) están en una posición para llegar a los playoffs por primera vez desde 2008, y Walker ha jugado un papel principal en ayudar a Tennessee a obtener victorias determinantes. El triunfo del domingo sobre los Houston Texans no fue diferente.

En un impulso crucial para cerrar el tercer cuarto, Walker se lanzó contra un apoyador, encontró un punto débil en el medio y se escapó de los posibles tacleadores de los Texans para darle a los Titans una ventaja de 17-10 que nunca abandonaron. Walker acumuló 55 de las 80 yardas en la serie de TD.



"Siempre estoy abierto. Nadie puede cubrirme", dijo Walker.

Walker ha estado entre los jugadores ofensivos más subestimados en la NFL desde que los Titans lo firmaron proveniente de San Francisco 49ers en 2013, en lo que resultó ser uno de los mejores contratos ganga en la liga. Puede que no tenga la popularidad de jugadores en mercados más grandes o con personalidades más llamativas, pero Walker merece su tercer llamado consecutivo al Pro Bowl en 2017.