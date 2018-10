Coach de Buffalo hace mutis ante interés de Eagles en hacer un trade por LeSean McCoy

"LeSean es uno de nuestros mejores jugadores. Recibimos llamadas todo el tiempo", dijo McDermott a los periodistas. "Las llamadas entrantes suceden todo el tiempo. [El gerente general] Brandon [Beane] y yo hablamos mucho. No entraré en más detalles que eso", declaró el entrenador.

Si Buffalo decide cambiar a McCoy antes de la fecha límite de intercambios del 30 de octubre, aún está por verse, pero no sería una sorpresa que las llamadas telefónicas a One Bills Drive aumenten en las próximas semanas.

"No voy a entrar en eso", dijo McCoy. "Eso es para que mi agente y los chicos de arriba que deben saber trabajarlo", comentó el running back .

"LeSean y yo no nos hemos comunicado en este frente", dijo McDermott. "En mi opinión, estamos pensando en los Houston Texans y los jugadores saben que si hay algo que se debe comunicar, me comunico. Así he sido desde el Día 1. Le tengo mucho respeto y creo que él hace lo mismo por mí".