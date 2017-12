Cleveland despide a su vicepresidente pero mantendrá al coach Hue Jackson

Sashi Brown aportó análisis, una selección de selecciones de draft y algo de estabilidad para los Cleveland Browns. Al final, perder importó más.

Con los Browns sin ganar y aún siendo la franquicia más triste de la NFL, los dueños Dee y Jimmy Haslam decidieron que era hora de hacer un cambio más en la cima antes de que las cosas empeoraran.

Incapaz de producir más de una victoria en dos temporadas, Brown fue despedido el jueves por los Haslams, quienes se deshicieron de su principal ejecutivo de fútbol americano pero optaron por mantener al entrenador Hue Jackson por otra temporada a pesar de un récord de 1-27.

Al anunciar el despido de Brown, que se esperaba dado el lamentable estado del equipo, Jimmy Haslam también dijo que Jackson volverá en 2018.

"Aprecio que Jimmy lo haya dicho", dijo Jackson después de la práctica mientras los Browns (0-12) se preparan para recibir a los Green Bay Packers el domingo.



"Mi objetivo de venir aquí a Cleveland Browns es entrenar al equipo de fútbol americano y ayudar a que esta organización dé la vuelta. Todavía no he podido hacerlo. Eso es algo que creo que todos queremos hacer: Jimmy y Dee obviamente

"Afortunadamente, sigo siendo parte de eso, lo que soy, y con suerte, nuestros jugadores que están aquí, en un año a partir de ahora, con suerte, podemos llevar esto a donde debe estar".

Brown posicionó a los Browns para ser mejores en el futuro al adquirir más selecciones de draft, pero dejar pasar a los mariscales de campo Carson Wentz y Deshaun Watson en los últimos dos años y otras decisiones cuestionables con el roster selló su destino.

"Quiero que esto sea real y claro, de la manera que sé que los fanáticos de Cleveland y Browns pueden apreciar: nuestro récord de victorias y derrotas desde que me convertí en vicepresidente ejecutivo no lo va a cortar", dijo Brown en un comunicado emitido por el equipo.





"Nos embarcamos en una misión para reconstruir los Browns para lograr un éxito sostenible a largo plazo. Fuimos comprometidos y agresivos en nuestro enfoque, incluso aunque en ocasiones fuera poco ortodoxo. Hicimos cambios drásticos y establecimos una base sobre la cual se pueden construir campeonatos.

"Obviamente, los Browns aún no han logrado el cambio que queríamos para una franquicia y los mejores fanáticos de la NFL, que lo merecen más que cualquier otro en los deportes. Sé que se avecina el cambio".

La supervivencia de Jackson indicaría que ganó una lucha de poder sobre Brown, el ex asesor legal del equipo que no tenía experiencia previa en dirigir un equipo.



Los departamentos de fútbol americano y personal se han enfrentado por las decisiones de la lista y las crecientes tensiones, junto con el récord abismal, le dieron a Haslam el impulso de hacer más cambios a pesar de la prometedora continuidad cuando comenzó la temporada.

Jackson no se regodeó por mantener su trabajo, y sabe que no se le culpa de los problemas de los Browns.

"Sashi es una buena persona", dijo Jackson. "He disfrutado mi tiempo trabajando con él. No soy lo suficientemente ingenuo como para entender que no pude haber sido yo, igual de bien. Este es un negocio basado en el rendimiento, y lo entiendo. Esto es todo lo que he conocido para los últimos 17-18 años de mi vida. Entiendo que esa flecha apunta directamente a mí mismo. Mi objetivo es avanzar en la dirección que ayuda a esta organización a ser lo mejor posible a medida que avanzamos ".