Cero tolerancia a quien arroje latas de cerveza durante desfile de los Patriots

A partir de las 8 de la mañana en Boston, los fanáticos ya formaban parte de la realidad cotidiana de la ciudad. Filas de jerseys con el número 12 y pancartas "Super Bowl Champs!" se dieron cita en las calle para presenciar el desfile de celebración de los New England Patriots tras conquistar el Super Bowl LIII ante los LA Rams y sumar su sexto campeonato.

A diferencia de otras celebraciones, como la del Super Bowl LI , las autoridades de Boston han incitado a los fanáticos, por medio de su alcade Marty Walsh, a no lanzar ningún tipo de objetos hacia los jugadores, y mucho menos latas de cerveza.

"Los Patriots estarán acompañados de sus familias, durante el desfile habrá niños con sus familias, así que les pedimos no lanzar cosas. No arrojen cerveza, no queremos que alguien salga lastimado", dijo Walsh.