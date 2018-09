Brady frena las expectativas sobre Josh Gordon: “No es justo”

Los New England Patriots se hicieron de Josh Gordon el lunes, para cubrir una muy necesaria amenaza en los pases profundos, situación que tiene a los fanáticos soñando con otro acierto como Randy Moss.

“Sabes, odio hacer proyecciones y expectativas. Eso no es justo”, le dijo Brady a Jim Gray en el programa de radio Westwood One el lunes por la noche.

“Nunca he conocido a Josh personalmente, al igual que no había conocido a algunos de los muchachos que han venido en las últimas semanas. Así que ya veremos cómo va esta semana y espero que pueda trabajar duro, ponga al equipo primero y termine ayudándonos en cualquier rol que él pueda encontrar en el equipo”, declaró el quarterback de New England.