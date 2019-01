Bill Belichick no quiso tachar a Brady como el mejor de la historia

Tom Brady es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de la NFL; sin embargo, su head coach Bill Belichick no se animó a calificarlo de tal manera.

"Es un gran Quarteback, lo pondría a la par de cualquiera. No creo que sea mi trabajo calificar a las personas. Es un tremendo jugador, ha sido un gran jugador para los New England Patriots y su récord es incomparable. Me alegra que sea mi mariscal de campo”, comentó.