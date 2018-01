Bill Belichick, entrenador de los Patriots, se retracta y afirma que nunca quiso ofender a nadie en México

Bill Belichick se retractó y aseguró que sus quejas hacia México no fueron malintencionadas

Bill Belichick se retractó y aseguró que sus quejas hacia México no fueron malintencionadas

El legendario entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, se retractó en la previa del Super Bowl LII de los comentarios negativos que había hecho sobre México y señaló que sus palabras fueron malinterpretadas por la prensa.



Tras el partido ante los Oakland Raiders en noviembre pasado en el estadio Azteca, el coach dijo que él y su equipo fueron “afortunados de que no hubiera erupciones volcánicas o terremotos o cualquier otra cosa mientras estábamos ahí (en Ciudad d México)”, declaraciones que causaron el repudio de los aficionados mexicanos.



Durante el Opening Night, Belichick aseguró que su intención no era la de ofender a nadie con sus declaraciones. "Yo no tenía intención de que fuera algo negativo (sus comentarios sobre México), tuvimos una buena experiencia ahí y la gente estuvo muy bien. Tengo muchos amigos (mexicanos), un miembro de nuestro staff es uno de mis amigos más cercanos, es una de las personas que más respeto y es mexicano. No buscaba ofender a nadie", afirmó.



Además, el entrenador de los Patriots tuvo muy buenas palabras para los aficionados mexicano, los cuales apoyaron masivamente al equipo comandado por el mariscal de campo Tom Brady. "Fue un largo camino para un partido, no hay duda de eso, pero hubo un gran ambiente y fue un buen juego", comentó.