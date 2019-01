Bill Belichick elogia a los Chiefs y destaca el talento del RB Damien Williams

El entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick, dedicó mucho tiempo de su conferencia de prensa a elogiar a los Kansas City Chiefs antes del enfrentamiento del domingo en el Juego de Campeonato de la AFC en el Arrowhead Stadium.

"Las cosas realmente no funcionaron en ese momento, pero no me sorprendió verlo bien", dijo Belichick.