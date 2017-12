Alvin Kamara espera poder jugar con Saints ante Jets

El corredor novato de New Orleans piensa que estará sano para el juego del domingo tras ir al protocolo de conmociones contra Atlanta.

El jugador más fascinante de los Saints está tratando de volver a la alineación más temprano que tarde.

El corredor de New Orleans Alvin Kamara dijo a los reporteros el lunes que espera estar a tiempo para el partido en casa contra los New York Jets, según Josh Katzenstein de The Times-Picayune.

Kamara sufrió una conmoción cerebral en la serie de apertura en la derrota contra los Falcons el jueves por la noche. Nunca regresó, pero el encuentro a media semana le dio al novato un extra de tres días para sanar.



Deberíamos saber más sobre el estado de Kamara el miércoles, cuando los Saints emitan un informe oficial de lesiones. El corredor de 5 pies 10 pulgadas y 215 libras aún no se ha autorizado oficialmente, pero sus palabras son alentadoras para un equipo que necesita desesperadamente sus dones.

Mientras Drew Brees y su bandada de objetivos -Michael Thomas, Brandon Coleman, Tommylee Lewis y Ted Ginn- movieron la pelota contra los Halcones, el ataque no fue el mismo sin Kamara cortando la defensa por tierra y aire.



Los Saints aún tienen a Mark Ingram en el ataque terrestre, pero su emparejamiento con Kamara está a punto de batir récords y una razón principal por la que los Saints se perfilan como un contendiente legítimo al Super Bowl. Volver a ponerlos en el campo juntos no puede llegar lo suficientemente pronto.