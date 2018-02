Alex Smith, "extasiado" por el reto de jugar con los Washington Redskins

Alex Smith será cambiado de equipo por segunda vez en su carrera a pesar de jugar a nivel Pro Bowl en ambas ocasiones. Pero esta vez aseguró que está "entusiasmado" por este último movimiento.

Quizás es porque la nueva escuadra del mariscal de campo, los Washington Redskins, no tienen a un joven que llama la atención esperando para tomar su posición como le sucedió en San Francisco 49ers ( Colin Kaepernick) y Kansas City Chiefs ( Patrick Mahomes).

Tal vez sea el nuevo trato de $ 94 millones que acordó después de que se anunció el intercambio. Tal vez sea la posibilidad de jugar para el conocido entrenador de quarterbacks Jay Gruden en los Skins.



Alex Smith será el nuevo mariscal de campo de los Washington Redskins. AP-NFL

Cualquiera que sea la razón, Smith sonaba feliz de tener una nueva oportunidad en su carrera cuando Michael Collins de ESPN le preguntó sobre el cambio que lo enviará de KC a DC cuando comience el nuevo año de la liga el próximo mes de marzo.

"Sí, estoy extasiado", dijo Smith a Collins en el torneo de golf AT&T Pebble Beach Pro-Am de este fin de semana. "Estoy entusiasmado por la oportunidad. Un nuevo desafío para seguir adelante, no puedo esperar para ya empezar. Sé que aún no hemos llegado, tenemos que esperar a que comience el año de la liga, pero no puedo decir de verdad cuánto lo estoy esperando".

Smith fue cambiado de San Francisco a Kansas City después de la temporada 2012 cuando los Niners optaron por hacer de Kaepernick su quarterback del futuro. El mes pasado, se reveló que Smith sería intercambiado una vez más, esta vez cuando los Chiefs le darán las llaves de la franquicia a Mahomes.



En Washington, no hay tal mariscal de campo del futuro (aunque los Redskins tienen la selección global N° 13 del draft), y a Alex Smith finalmente es mirado como la cara de una ofensiva.

Para Smith, eso parece ser una bocanada de aire fresco. A pesar de lidiar con Mahomes y su enorme brazo derecho presionando detrás de él durante toda la temporada, el veterano registró récords de carrera en yardas aéreas con 4,042 y pases de touchdowns con 26 con los Chiefs.

La esperanza en Washington, que otorgó una selección de tercera ronda a Kansas y al prometedor esquinero Kendall Fuller, y además dejará ir al quarterback Pro Bowl Kirk Cousins a la agencia libre, es que Smith pueda mejorar esos números en la capital, y llevar a los Redskins a los playoffs por primera vez desde la temporada 2015.