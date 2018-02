Aficionados de Patriots superaron derrota en el Super Bowl con porno

Los seguidores de los New England Patriots no están acostumbrados a perder y superaron la derrota en el Super Bowl LII de una manera muy peculiar.

El sitio para adultos “Pornhub” reveló que su tráfico en Massachusetts aumentó un 28% en las horas posteriores al juego ante los Eagles.



PornHub analytics report that viewership plunged during the #SuperBowl but traffic in Boston surged after the game and was 28% above normal by 1 a.m. pic.twitter.com/70TWYnG28w

— Richard Southern (@richard680news) 6 de febrero de 2018