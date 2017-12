Baker Mayfield fue distinguido con el Trofeo Heisman

El quarterback de Oklahoma, Baker Mayfield, obtuvo el Trofeo Heisman, con lo que completó su evolución desde la intrascendencia hasta ser uno de los jugadores con más logros en la historia del fútbol americano colegial.



Congratulations to the 2017 #Heisman Trophy winner, @baker_mayfield6 of @OU_Football. Welcome to the Heisman family! #Heisman2017 #MostPrestigiousAwardInSports pic.twitter.com/PdR3fRP8Ix

— The Heisman Trophy (@HeismanTrophy) 10 de diciembre de 2017