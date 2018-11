Verstappen no lamenta haber empujado a Ocon en Brasil

Preguntado sobre un eventual arrepentimiento, el prodigio de Red Bull , condenado a dos días de "servicios públicos" por su gesto por la FIA, afirmó: "sinceramente no, porque yo quería una disculpa y hubo una reacción totalmente diferente" por parte del piloto de Force India , afirmó en conferencia de prensa.

Según el holandés, su antiguo rival de Fórmula 3 no tuvo una actitud respetuosa al no reconocer su responsabilidad en su accidente.

"Me dijo algo que no me esperaba", añadió Verstappen sin precisar a qué se refería.