Un MAGISTRAL Verstappen le arrebató a Leclerc la victoria en el GP de Austria

Cinco vueltas para finalizar y el ataque inminente de Max presionó a Leclerc, que se defendió al máximo, cubriendo trayectorias para evitar el sobrepaso. Las banderas azules ondearon en la pista para que los pilotos lapeados no estorbaran en el duelo que se alargó… y cuando se pensaba que Verstappen lo pasaba, Leclerc vendió caro el rebase y lado a lado y rueda a rueda le cerró la puerta para no perder el liderato.

“¿Qué demonios es eso?” recriminó Leclerc por la radio, pero los comisarios no investigan, y la diferencia es de más de un segundo, mientras Vettel, terminó el trabajo para pasar a Hamilton. En la última vuelta apenas, los comisarios anunciaron que investigarán la maniobra. Otra vez, toman demasiado tiempo en decidir, otra vez, la polémica se sirve, no de lo que pasa en la pista, sino de lo que pasa fuera de ella.

Max Verstappen al referirse al contacto “Venimos a correr, si no, mejor me quedo en casa”, pero Leclerc no se metió en problemas al declarar terminando la carrera, “Tenía mucha degradación en los neumáticos al final de la carrera. Dejaré que los oficiales decidan, la vuelta anterior si me dejó espacio y en esa, se fue muy ancho hacia la salida, dejándome fuera de pista”, y así, visiblemente molesto, se dirigió a la premiación.