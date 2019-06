Sebastian Vettel logra para Ferrari la pole position del GP de Canadá

El piloto alemán Sebastian Vette l logró vencer a Lewis Hamilton en la calificación para el Gran Premio de Canadá . Un accidente de Kevin Magnussen afectó las opciones de Max Verstappen que saldrá fuera del Top 10, y el equipo local, Racing Point, no pudo conseguir pasar de la Q1, con Sergio Pérez arrancando en 16 y Lance Stroll en 18.

Sebastian Vettel no podía ocultar su euforia: “Estoy lleno de adrenalina en este momento... Muy, muy feliz por el equipo porque en las últimas semanas ha sido realmente duro para todos nosotros. El auto se sintió muy bien y espero que podamos llevar todo eso a la carrera, mañana.”

Lewis Hamilton no ocultó su sorpresa, pero es un trabajo que aún no termina en la suma de los puntos que podrían conseguir en la carrera.