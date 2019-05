Rugen motores: la pole del GP de España fue ganada por Valtteri Bottas

Los rumores de que este Gran Premio no podrá sobrevivir sin Fernando Alonso parecen materializarse: las gradas resultaron vacías en algunas curvas, cosa que no pasaba en eventos anteriores.

Leclerc aún no mostraba sus armas y rodaba séptimo detrás de Grosjean que con el Haas, quiere pasar a la Q3 por una buena posición de salida: es muy difícil rebasar en Barcelona.



Mientras, Hamilton no se mostró feliz. Sabe que como equipo podrán buscar el resultado, especialmente por el clima que es el mejor para la carrera. Cuando llegó el turno a Sebastian Vettel, tampoco ocultó su incomodidad: “Estoy, feliz, pero no feliz, ¿me entiendes?” comentó el tetracampeón mundial, “no se siente mal, pero no somos lo suficientemente rápidos… necesitamos un poco más de agarre”