¡Para la historia! Hamilton se lleva el GP 1000 en Shanghái y Mercedes repite el 1-2 en podio

Segundos del banderazo de salida, los manoplazas de McLaren conducidos por Carlos Sainz y Lando Norris , sufrieron un choque con el monoplaza de Dani Kvyat de Toro Rosso. La aparatosa escena provocó que el alerón delantero de Sainz quedará hecho añicos, pero no hubo mayores consecuencias.

Hamilton y Bottas no cometieron errores, lo que les permitió asegurar la cima amenazada por la dubla de Ferrari. La estrategia de estos no dio resultados, ya que hubo una pequeña discusión porque Leclerc tardó en dejar pasar a Vettel, ya que el alemán no lograba acercarse los suficiente.