Lewis Hamilton dominó y ganó el Gran Premio de España; ‘Checo’ Pérez quedó noveno y sumó puntos

El piloto británico Lewis Hamilton conquistó el Gan Premio de España por delante de Sebastian Vettel, quien no pudo ingresar al podio y terminó en el cuarto lugar, mientras que Valtteri Bottas ocupó el segundo puesto y Max Verstappen completó el podio al finalizar tercero.

Hamilton realizó una carrera perfecta desde la salida y no tuvo oposición en Sebastian Vettel, perjudicado por las erróneas decisiones de Ferrari en el cambio de neumáticos. El alemán no subió ni al podio al no poder con Max Verstappen, tercero por detrás de Valtteri Bottas.