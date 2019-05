La gran apuesta: Ferrari montará su actualización de motor para el GP de España

El domingo se corre la quinta fecha del mundial de la Fórmula 1 , una carrera que urge a los equipos, pues por las características especuiales de este trazado podrán decir en dónde están parados, en especial, que aquellos que no han logrado sumar lo que buscaban encuentren un envión anímico que les ayude a recuperarse antes de que sea demasiado tarde.

“Conozco el circuito perfectamente y la subida de la curva 3 y la 9 son definitivamente las más divertidas” dice Sebastian Vettel, 4 veces campeón del Mundo, “Creo que la forma en la que hoy está el sector final no es tan interesante como antes, pero es probablemente más crucial para marcar un tiempo. De hecho, debes ser cuidadoso para no cometer errores porque es muy fácil arruinar los neumáticos y perder valiosas décimas de segundo. Siempre hemos tenido positivos resultados en Barcelona con Ferrari aunque no hayamos ganado y espero que este pueda ser el momento en que lo hagamos bien", resaltó el alemán.