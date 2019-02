EXCLUSIVA | Sergio Pérez: "Queremos estar dentro de los tres primeros equipos"

"Me hace sentir motivado, tiene un gran potencial este equipo que nunca hemos podido explotarlo. Creo que nos acercaremos mucho a los primeros tres y espero poner un buen margen de distancia al resto de la parrilla", expresó Pérez.

"Me encantó que se mantuviera el rosa, la identidad sigue siendo la misma. La motivación está en todo, es el equipo más motivado que he visto en muchos años. Es una nueva era en la escudería y estoy seguro que será llena de éxitos", afirmó 'Checo'. "Los colores son los mismos, pero habrá un cambio dramático con las reglas nuevas, el alerón de adelante que mide dos metros. Los coches en la F1 son espectaculares y el nuestro no será la excepción."