Ayrton Senna: el legado detrás de la tragedia más grande de la Fórmula 1

No es el más ganador en la historia, pero probablemente sí hablamos de la más grande leyenda que haya corrido en la Fórmula 1 .

Ayrton Senna da Silva ganó tres títulos mundiales con demostraciones de velocidad y destreza al volante que marcaron a una generación. No es nada errado decir que fue el piloto del pueblo, un tipo que no temía decir nada, que denunció tanto como ganó y que fue incómodo para los mandamases del automovilismo al tiempo que popularizó un deporte de las élites y lo llevó a la gente.

Un pueblo que lo quiso tanto como a su selección de fútbol y que lo respetó más que a su presidente, no solo por sus victorias, sino también por el espíritu combativo que tuvo dentro y fuera de la pista. No habría sorprendido a nadie ver un día una estatua de Senna del tamaño y a la altura del Cristo del Corcovado.

El verdadero Senna y su 'pique' con Alain Prost

"Él necesitaba más. Él quería emoción. Él quería movimiento, Él quería sentir. Él se desafiaba a sí mismo. No era contra los otros, era contra él mismo", lo describió Neyde Senna, su madre, quien también reveló que si bien combativo, su hijo tenía detalles de dulzura en lo privado. "Era tierno, era dócil. Él recordaba detalles para nosotros. Tomaba una flor y me la traía, sin que nadie le hablara nada. Él era tan tierno, muy tierno con la gente".

"Dejamos huella. Pasamos de un mundo de especialistas de la F1 a un mundo totalmente abierto", declaró Prost a la agencia AFP en una entrevista divulgada ayer. "Esta rivalidad fue increíble, pero estaba también ligada a toda la escena y, desgraciadamente, la muerte de Ayrton la dejó congelada. En realidad, yo sólo corrí dos años con él en el mismo equipo (McLaren) y cuatro o cinco en total. Hice muchas cosas, gané muchas carreras y campeonatos sin él, pero nuestra historia está completamente ligada. No hay un momento en el que, si hablas de Prost, no se mencione a Senna y viceversa. No sólo mi carrera sino también mi vida están ligadas a él. Vivo con ello desde hace una treintena de años."